26 детей и взрослый отравились в гостинице во Львовской области (обновлено)

Все пострадавшие приехали на отдых из Хмельницкой области.

16 детей и 1 взрослый госпитализированы вечером 6 августа во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу из-за пищевого отравления. Инцидент произошел в гостинице "Джем Раковец"(Пустомытовский район, Львовская область), сообщает Zaxid.net.

Все пострадавшие обратились к медикам между 22 часами и полуночью. Предварительный диагноз пострадавших – пищевая токсикоинфекция, состояние оценивается как средней тяжести.

Все госпитализированные приехали на отдых из Хмельницкой области. Причины отравления устанавливаются.

Обновление. По состоянию на 11.30 количество госпитализированных с отравлением детей достигло 26 человек. Все пострадавшие - в возрасте 10-17 лет, все они отдыхали в одном и том же отеле, сообщает региональное управление полиции.

Информации о закрытии отеля или задержании ответственных лиц на данный момент нет.