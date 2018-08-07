26 детей и взрослый отравились в гостинице во Львовской области (обновлено)

Все пострадавшие приехали на отдых из Хмельницкой области.

26 детей и взрослый отравились в гостинице во Львовской области (обновлено)
Фото: misto.kh.ua

16 детей и 1 взрослый госпитализированы вечером 6 августа во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу из-за пищевого отравления. Инцидент произошел в гостинице "Джем Раковец"(Пустомытовский район, Львовская область), сообщает Zaxid.net.

Все пострадавшие обратились к медикам между 22 часами и полуночью. Предварительный диагноз пострадавших – пищевая токсикоинфекция, состояние оценивается как средней тяжести.

Все госпитализированные приехали на отдых из Хмельницкой области. Причины отравления устанавливаются.

Обновление. По состоянию на 11.30 количество госпитализированных с отравлением детей достигло 26 человек. Все пострадавшие - в возрасте 10-17 лет, все они отдыхали в одном и том же отеле, сообщает региональное управление полиции.

Информации о закрытии отеля или задержании ответственных лиц на данный момент нет.

Напомним, за последнюю неделю в Киеве от отравления шаурмой пострадали 93 человека. Госпродпотребслужба выяснила, что, хотя киевляне и покупали фаст-фуд в разных местах, поставщик везде был один и тот же.


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