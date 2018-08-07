Суд по делу о пожаре в лареге "Виктория" перенесен на месяц

Подсудимая Татьяна Ланина не явилась на заседание "по состоянию здоровья", а ее адвокат ушел в отпуск.

Киевский районный суд Одессы отложил до сентября рассмотрение дела Саркисяна-Ланиной. Экс-заместитель директора лагеря "Виктория" Татьяна Ланина сообщила об ухудшении здоровья, сообщает "Укринформ".

"Выслушав позиции сторон обвинения и защиты, а также информацию о неявке по болезни подсудимой Ланиной и отпуске ее адвоката, приняли решение следующее заседание суда отложить ориентировочно до сентября", - сказал судья Виктор Чаплицкий.

Адвокат Татьяна Сягровец, представляющая интересы двух семей, потерявших в пожаре детей, заявила о возможности допроса пострадавших детей, поскольку в зале присутствовал экс-директор лагеря Петрос Саркисян. Представители стороны обвинения и три адвоката Саркисяна высказались против допроса пострадавших без присутствия Ланиной.

По словам Игоря Карпова, одного из адвокатов Саркисяна, неявка Ланиной связана с резким ухудшением состояния здоровья подсудимой - "врач запретил ей передвигаться". Кроме того, ее адвокат - в отпуске до 2 сентября.

Напомним, 15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар: загорелось деревянное здание одного из корпусов. В результате пожара погибли трое детей. Руководство лагеря отстранили от работы, суд вынес приговор только воспитательнице Наталье Цокур, ответственной за пожарную безопасность. Продолжается суд над бывшим директором лагеря Петросом Саркисяном и его замом Татьяной Ланиной. Чиновников обвиняют в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств, а также в гибели детей из-за халатности должностных лиц.