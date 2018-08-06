В одесский приют отправили проверку из-за жалоб ребенка на побои
Воспитатели бьют детей и ставят их на колени.
Одесскому приюту "Свитанок" назначили проверку из-за жалоб детей на побои.
Об этом сообщается на сайте Одесской обладминистрации.
В поле зрения органов власти учреждение попало после того, как в сети появилось видео, на котором одна из воспитанниц рассказывает о том, что к ней применяют методы физического воздействия.
Видео распространила на своей странице в фейсбуке сотрудница патрульной полиции Одессы Зоя Мельник, отмечает "Думская".
"Мы с дочкой были в Зеленом театре, где она познакомилась с девочкой лет пяти. Девочка была вся в синяках и ссадинах, укусах насекомых, от нее плохо пахло. Я думала, что это ребенок из семьи нарко- или алкозависимых, так как взрослые за ней особо не смотрели и весь вид ребенка говорил об этом. Девочка очень красивая, умненькая. Я решила выяснить, где она живет и т. д. - вдруг ребенку нужна помощь, может, дома не смотрят или избивают. Но девочка рассказала, что она из одесского приюта", — прокомментировала Мельник.
Часть разговора Мельник зафиксировала на камеру: ребенок признался, что воспитатели бьют детей ладошками, в том числе по лицу, по рукам, по животу, а также ставят их на колени.
В полиции тут же отреагировали на данную информацию.
Как отметила заместитель начальника отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виктория Лазарчук, по данному факту Хмельницким ОП Малиновского отдела полиции зарегистрировано заявление, а также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 126 УК (побои и истязание).
Напомним, что несколько дней назад дети из волынского приюта в Рожище пожаловались омбудсмену на побои и домогательства
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06.08.2018 22:10