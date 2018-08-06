Из них около 6,5 тысяч приговорены к лишению свободы.

Более 10 тысяч украинцев находятся за решеткой в разных странах мира.

Об этом на брифинге в понедельник рассказал государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"По состоянию на 30 июня арестованы, задержаны, осуждены, отбывают наказание в разных странах мира более 10 тысячи граждан Украины. Из них около 6,5 тысяч приговорены к лишению свободы", - заявил он.

Заяц сообщил, что в последнее время МИД вместе с Министерством юстиции активизировали работу по заключению договоров о передаче осужденных. Сейчас такие соглашения действуют только с 14 странами мира.

"Это позволяет переводить осужденных в случае их желания для отбывания наказания в Украину, где они имеют возможность поддерживать связь с родными, близкими", - сказал он.

Заец также назвал самые проблемные категории заключенных, которые находятся на особом контроле МИДа. Он напомнил, в частности, что в РоSSии находится 27 политзаключенных граждан Украины. Вторая проблемная категория - это украинские моряки. В Греции удерживается 150 украинских моряков, 108 из них осуждены. В Италии задержаны около 100 граждан Украины. Третья категория - украинцы, задержаны за перевозку наркотиков, только в РоSSии таких 2300 человек.