Водолазы ГосЧС подняли больше тысячи артснарядов с корабля, затонувшего в Черном море во время Второй мировой войны

Монитор "Ударный" затонул в ходе боя осенью 1941 года.

В Ягорлыцком заливе Черного моря саперы-водолазы разминировали корабль, затонувший во Вторую мировую войну.

Как сообщается на сайте ГосЧС, в течение полутора месяцев с 16 июня до 6 августа они ежедневно доставали из трюмов артиллерийские снаряды. Всего на поверхность подняли и уничтожили 1129 боеприпасов разных калибров (в т.ч. 972 АС-45 и 157 АС-130).

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

Судно нашли случайно в октябре 2017 года. Водолазы обнаружили, что на палубе находятся артиллерийские снаряды, а трюмы судна заполнены снарядами и предметами, которые опознали как донные мины. С целью обеспечения безопасности судоходства было принято решение разминировать судно.

Корабль опознали как монитор "Ударный". Он затонул 19 сентября 1941 года. В 1963 году его нашла поисковая группа из Николаева. Тогда же подняли башню одной из пушек "Ударного", которую позже установили в Николаеве около Музея судостроения и флота.


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