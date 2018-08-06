Руководство полиции назвало такие действия позором.

В Одесской области полицейский ударил парня, назвавшего его "мусором".

Об инциденте, который произошел в поселке Тарутино, сообщила "Украинская служба информации". Видеозапись случившегося попала в интернет. На ней видно, как полицейский бьет обидчика, выхватывает его телефон и бросает на землю. Досталось и парню, снимавшему видео.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел во время следственных действий на месте преступления. Там получил ножевое ранение мужчина.

Советник начальника ГУНП Руслан Форостяк заявил нам, что руководство полиции области о случившемся знает. Сейчас в Тарутино работает инспекция по личному составу, виновные понесут наказание.

"Это позорное поведение, недостойное сотрудника Национальной полиции Украины. Действия своих коллег не понимают и осуждают и сами полицейские, видевшие эти позорные кадры, несмотря на то, были там основания для конфликта или нет. Это не дает оснований и не оправдывает такое поведение правоохранителей", - сказал Форостяк.