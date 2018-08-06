Отравления шаурмой в Киеве: все 93 пострадавших покупали фаст-фуд в разных киосках одного поставщика

Деятельность поставщика мяса приостановлена.

Количество киевлян, отравившихся шаурмой, достигло уже 93 человек. Об этом сегодня сообщила Госпродпотребслужба.

Диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция. Несмотря на то, что первые случаи отравления были зафиксированы еще неделю назад, на данный момент нет информации о выздоровлении отравившихся.

Госпродпотребслужба сообщает, что основные случаи отравления зафиксированы возле станций метро "Дарница", "Почтовая площадь", "Харьковская", "Лесная", а также на Борщаговке и на Оболонском проспекте.

Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена.

В связи с массовым отравлением и для предупреждения случаев заболевания острой кишечной инфекцией Главное управление Держпродспоживслужбы в г.. Киеве проводит мониторинг всех торговых точек продажи уличной еды с привлечением специалистов Государственной службы труда Украины, Главного управления Национальной полиции, Управление торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства.