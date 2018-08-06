Отравления шаурмой в Киеве: все 93 пострадавших покупали фаст-фуд в разных киосках одного поставщика
Деятельность поставщика мяса приостановлена.
Количество киевлян, отравившихся шаурмой, достигло уже 93 человек. Об этом сегодня сообщила Госпродпотребслужба.
Диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция. Несмотря на то, что первые случаи отравления были зафиксированы еще неделю назад, на данный момент нет информации о выздоровлении отравившихся.
Госпродпотребслужба сообщает, что основные случаи отравления зафиксированы возле станций метро "Дарница", "Почтовая площадь", "Харьковская", "Лесная", а также на Борщаговке и на Оболонском проспекте.
Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена.
В связи с массовым отравлением и для предупреждения случаев заболевания острой кишечной инфекцией Главное управление Держпродспоживслужбы в г.. Киеве проводит мониторинг всех торговых точек продажи уличной еды с привлечением специалистов Государственной службы труда Украины, Главного управления Национальной полиции, Управление торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства.
Напомним, по словам начальника ГУ Госпродпротребслужбы Олег Рубана, подобные массовые отравления в Киеве не регистрировались уже почти 10 лет, так как проверки субъектов хозяйствования проводились ежегодно и ежеквартально, тогда как подобные проверки происходят раз в два года.
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