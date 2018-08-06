В Киеве второй раз за месяц горел заброшенный детсад на Дмитриевской

Причину возгорания должно установить следствие.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua Фото: kyiv.dsns.gov.ua Фото: kyiv.dsns.gov.ua Фото: kyiv.dsns.gov.ua Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В понедельник, 6 августа, в Киеве горел неработающий заброшенный детский сад на Дмитриевской улице. Этой второй пожар в этом здании за последний месяц, предыдущий произошел 11 июля.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Возгорание произошло около часа дня. К 14:17 огонь, который распространился на площадь 40 кв. м., удалось потушить усилиями 20 спасателей.

Месяц назад пожар был более масштабным - ориентировочно 200 кв. м.

Причину возгорания должно установить следствие.