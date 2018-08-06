Во Львовской области сгорела деревянная церковь 18 века

Огонь тушили 36 спасателей в течение почти трех часов. Пострадавших нет.

Фото: lviv.dsns.gov.ua
Фото: lviv.dsns.gov.ua
Фото: lviv.dsns.gov.ua
Фото: lviv.dsns.gov.ua

5 августа в селе Великая Горожанна возле Львова сгорел деревянный храм Украинской греко-католической церкви, построенный в 1798 году и являющийся памятником архитектуры местного значения.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС во Львовской области.

Во время возгорания церковь была закрыта, людей внутри не было.

"У нас есть установленный график. В 9 часов начинается утреня, а в 10:20 - служба Божья. В 11:45 завершили служение и пономарь все обесточил, выключил рубильник и мы разошлись по домам. Потом около 13:-30-13:40 я пошел выдать для умершего церковные вещи, необходимые для похорон. И все, закрыл церковь. Ну а потом кто-то увидел, что в церкви горит. Начали звонить пономарю, потом мне позвонили. Я быстренько приехал из дому - уже внутри в пономарне огонь горел. Было уже человек 50, и ведрами носили, лили-лили воду, а оно только распространялось", - рассказал отец Михаил Змроць.

К моменту приезда спасателей пылала уже большая часть здания, произошел обвал двух куполов. Пожарным удалось спасти церковь от полного уничтожения и не допустить возгорания расположенной рядом деревянной колокольни.

Тем не менее, пожар уничтожил церковный инвентарь и имущество на площади 90 кв. м., три купола и деревянные перегородки, а также повредил внутренние деревянные стены на площади 125 кв. м.

Огонь тушили 36 спасателей в течение почти трех часов. Пострадавших нет.

Напомним, 11 июня в Ивано-Франковской области сгорел один из крупнейших деревянных храмов Украины.


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