Руководитель шепетовского колледжа попался на взятке

Ему вменяют получение денег за поступление на бюджет.

Полиция Шепетовки вместе с сотрудниками Управления защиты экономики в Хмельницкой области в понедельник, 6 августа, задержали "на горячем" во время получения взятки руководителя одного из высших учебных заведений города.

Об этом сообщила прокуратура Хмельницкой области.

Фото: npu.gov.ua
Фото: khmel.gp.gov.ua

Задержанному вменяют получение 9 тысяч гривен от матери абитуриентки за поступление на дневную форму обучения по государственному заказу.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

Название вуза в сообщении не указано, местная газета "День за днем" пишет, что речь о Шепетовском колледже Подольского аграрно-технического университета.


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