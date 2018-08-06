Руководитель шепетовского колледжа попался на взятке
Ему вменяют получение денег за поступление на бюджет.
Полиция Шепетовки вместе с сотрудниками Управления защиты экономики в Хмельницкой области в понедельник, 6 августа, задержали "на горячем" во время получения взятки руководителя одного из высших учебных заведений города.
Об этом сообщила прокуратура Хмельницкой области.
Задержанному вменяют получение 9 тысяч гривен от матери абитуриентки за поступление на дневную форму обучения по государственному заказу.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.
Название вуза в сообщении не указано, местная газета "День за днем" пишет, что речь о Шепетовском колледже Подольского аграрно-технического университета.
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Общество
06.08.2018 14:27