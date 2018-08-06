В Украину пришла страшная инфекция: атакует нервную систему и мозг

Украине угрожает атака листериоза — опасная инфекция, что вызывает множество серьезных заболеваний.

Об этом сообщает ТСН .

По первым симптомам она похожа на сильное пищевое отравление. Если же вовремя не диагностировать болезнь, страдает центральная нервная система или головной мозг. Для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин последствия могут быть летальными.

Есть подозрения, что бактерия попала из Европы, где она стала причиной смерти десяти человек. Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в Украине.

О бактерии листериоз Алина Проценко узнала из сообщения, которое ей прислали из магазина. Менеджеры попросили женщину вернуть замороженную смесь овощей, которую она приобрела у них. Просто разморозила на сковородке. Ела как всегда. Я срочно побежала в аптеку, запивала все лекарствами. Пила очень много воды с электролитами, чтобы немножко избавиться от всего этого», — рассказала пациентка.

Замороженная смесь овощей была венгерского производства. Недавно на одном из местных фермерских хозяйств в кукурузе была найдена бактерию листериоз. Именно этот продукт, вероятно, и стал причиной вспышки листериоза в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции и Великобритании. «Сам возбудитель в мире, можно выделить из почвы, кормов. Основным источником являются животные, грызуны, коты собаки, домашние животные. Основной путь заражения — через различные пищевые продукты», — рассказала инфекционист Оксана Гудзенко.

Новые случаи заболевания могут возникать из-за длительного инкубационного периода листериоза — 70 суток.

Следует отметить, что листериоз опасен для беременных. Ирина потеряла ребенка во время беременности. Она вспоминает, что перед трагическим случаем в селе у знакомых пила только что надоенное молоко. «Я была на работе. Почувствовала температуру, ломку в теле. Будто я таскала железо. Ломило таз, бедра. Ребенок был мертвым. Вызвали у меня искуссветный роды», — вспомнила женщина.

Чтобы не подцепить инфекцию, специалисты советуют тщательно готовить продукты к употреблению. Лучший способ — термическая обработка. Свежие овощи и фрукты следует ошпарить кипятком.