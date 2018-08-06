Чешский турист погиб в Египте в результате нападения акулы

Погибшему был 41 год. Он отдыхал на курорте вместе с женой и детьми.

На египетском курорте Марса-Алам акула напала на туриста, плававшего недалеко от пирса. Он получил многочисленные травмы и скончался.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД Чехии сообщила 4 августа русская служба "Радио Прага".

Причина случившегося расследуется.

Известно, что египетские власти задержали неподалеку от Марса-Алам, перевозившее скот. По некоторым предположениям, члены экипажа могли сбрасывать в море погибших во время трансортировки животных, что привлекло хищников.

Погибшему туристу был 41 год. Он отдыхал на курорте вместе с женой и детьми. Он был клиентом туристической компании Exim Tours.

Напомним, что 5 августа Чехия потеряла трех военных в результате атаки террориста-смертника на востоке Афганистана.