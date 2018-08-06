Чешский турист погиб в Египте в результате нападения акулы
Погибшему был 41 год. Он отдыхал на курорте вместе с женой и детьми.
На египетском курорте Марса-Алам акула напала на туриста, плававшего недалеко от пирса. Он получил многочисленные травмы и скончался.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД Чехии сообщила 4 августа русская служба "Радио Прага".
Причина случившегося расследуется.
Известно, что египетские власти задержали неподалеку от Марса-Алам, перевозившее скот. По некоторым предположениям, члены экипажа могли сбрасывать в море погибших во время трансортировки животных, что привлекло хищников.
Погибшему туристу был 41 год. Он отдыхал на курорте вместе с женой и детьми. Он был клиентом туристической компании Exim Tours.
Напомним, что 5 августа Чехия потеряла трех военных в результате атаки террориста-смертника на востоке Афганистана.
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