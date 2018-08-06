Житель Житомира убил свою дочь и покончил с собой из-за семейных ссор

Тела погибших обнаружили в автомобиле вблизи с. Каменка.

В Житомирской области 34-летний мужчина убил свою дочь, а затем покончил с собой. Тела погибших обнаружили в автомобиле в лесополосе, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Желтый автомобиль "Renault Kangoo" в лесном массиве 5 августа заметили местная молодежь, и когда длительное время из него никто не выходил и к нему не подходил, решили приблизиться. Подростки увидели в салоне тела людей и сразу позвонили по номеру "102". Сообщение о страшной находке поступило после 21.00.

На месте происшествия полицейские выяснили, что на телах погибших есть ножевые ранения. Их лица были идентифицированы - это житомиряне, 34-летний отец и 8-летняя дочь. В салоне также была найдена записка, вероятно, написанная мужчиной, где он объясняет свои действия бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье.

Расследование установило, что мужчина с девочкой собрал вещи и уехал из дому днем 2 августа. Заявления об исчезновении людей от их родных не поступало.

По данному факту полицией начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на прошлой неделе в Москве Останкинский районный суд арестовал трех сестер Хачатурян - 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину по подозрению в убийстве отца. Погибший мужчина воспитывал дочерей в крайней строгости и применял к ним физическое насилие.