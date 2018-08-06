Неизвестные напали на дом журналистки ICTV Виктории Сеник

Люди в камуфляжной форме пытались выбить дверь дома, но сбежали из-за поднятого соседями шума.

Неизвестные напали на дом журналистки ICTV Виктории Сеник
Фото: Константин Стогний

Неизвестные осуществили нападение на дом журналистки программы "Надзвичайні новини" телеканала ICTV Виктории Сеник. Об этом написал ведущий программы Константин Стогний на своей странице в Фейсбуке.

"Совершено нападение на дом, в котором проживает журналистка Надзвычайных Новын и телеведущая Виктория Сеник, вместе с родителями. Люди в камуфляжной форме перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших", - написал Стогний.

По его информации, прибывший наряд полиции не смог задержать скрывшихся на автомобиле злоумышленников. При этом одного из нападавших якобы опознали - по предварительным данным, это находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко призвал общественность создать для этого случая максимальную огласку. "Рассчитываем либо на эффективное расследование, либо на предоставление охраны Виктории", - написал Томиленко.

Это уже второй случай оказания давления на журналистку Сеник. Примерно месяц назад неизвестные уже атаковали ее съемную квартиру, где не взяли ничего ценного, что позволило предположить, что целью взлома было запугивание и сбор информации. О ходе расследования первого нападения на данный момент ничего не известно.

Напомним, 31 июля в Херсоне было совершено нападение на сотрудницу мэрии, общественную активистку Екатерину Гандзюк - на ее вылили примерно литр серной кислоты. Женщина с химическими ожогами доставлена на лечение в Киев. Сегодня суд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк на два месяца.


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