Пожарные рекомендуют закрыть в Киеве 33 торговых центра, 3 больницы и 9 школ, где нарушена пожарная безопасность

Суды еще не приняли ни одного решения по искам ГосЧС.

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Киеве просит административный суд частично приостановить работу 33 торгово-развлекательных центров, детских садиков, школ и больниц из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщают "Украинские новости".

Ведомство подало 33 иска в административный суд о применении мер реагирования, предусмотренных статьей 68 Кодекса гражданской защиты Украины. ГосЧС просит суд частично приостановить работу 21 торгового предприятия, культурного и развлекательного заведения, трех медицинских учреждений со стационарным лечением, девяти школ и детсадов.

В информации на сайте Главного управления ГосЧС в Киеве , среди ТРЦ, в отношении которых подан иск, указаны универмаг "Украина", ТРЦ "Sky Mall" и "New Way".

По состоянию на 2 августа решения по искам судами не приняты.

Напомним, массовые проверки мест большого скопления людей - торговых и развлекательных центров, больниц, школ, детсадов - начались в Украине весной этого года после крупного пожара в роSSийском Кемерово, где погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Плановые и внеплановые проверки прошли в 33,4 тыс. заведений, практически на всех объектах были выявлены нарушения пожарной безопасности По результатам проверок в административные суды направлено 884 заявления о прекращении эксплуатации объектов. Об удовлетворении таких исков не сообщалось.