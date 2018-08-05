Полиция поймала двоих подозреваемых в ограблении ювелирного магазина под Харьковом

Угрожая оружием, они забрали товара на 300 тысяч гривен.

Полиция поймала двух из трех подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в поселке Донец Харьковской области, которое произошло 25 июля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Угрожая пистолетом, грабители отобрали у продавщицы 17 тыс. гривен и забрали ювелирные украшения на сумму 300 тыс. гривен.

Спустя более чем неделю удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались 35-летний житель поселка Донец и 30-летний гражданин Грузии.

Фото: Національна поліція

Как рассказал и.о. начальника Балаклейского отдела полиции Дмитрий Страхов, задержанные признали свою вину. Во время допроса они признались, что преступление готовили тщательно, для чего разработали детальный план. Похищенное имущество воры распределили между собой.

В настоящее время указанные лица находятся под стражей. Извещено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Третьего грабителя еще ищут.


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