Из приюта во Львове сбежали двое подростков

Граждан, которые видели юношей, просят сообщить в полицию.

Из приюта во Львове сбежали двое подростков
Фото: nikvesti.com

Правоохранители разыскивают двух подростков, которые в ночь на 5 августа самовольно покинули приют для несовершеннолетних на улице Левандовской во Львове. Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета, председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич.

По его словам, подростки сбежали около 1 часа ночи. Депутат описал особые приметы юношей.

"1. Полищук Владислав Сергеевич 11.11.2000 года рождения. Одет в черные спортивные штаны черная футболка с надписью "АIRO", черные кроссовки с белой подошвой, рост 180 см., волосы русые, имеет тату на правой руке.

2. Кипер Геннадий Андреевич 12.10.2001 года. Одет в черные джинсы, черная футболка с серыми полосами, темно-серые кроссовки, рост 165 см., худой с темными волосами", - написал Зинкевич.

Граждан, которые могут знать настоящее местонахождение несовершеннолетних, просят обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, в январе из этого приюта уже убегали дети, тогда это были три девушки-вьетнамки 15-16 лет.


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