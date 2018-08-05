В Дании выписали первый штраф за ношение никаба

Соответствующий запрет вступил в силу 1 августа.

В Дании правоохранители выписали первый штраф за ношение головного убора, полностью закрывающего лицо, передает ВВС.

"28-летняя женщина привлекла внимание полиции, когда между ней и другой женщиной состоялась перепалка в торговом центре близ Копенгагена. Она была одета в никаб, полностью закрывающей лицо", - говорится в сообщении.

Женщину оштрафовали на 155 долларов, когда она отказалась снять никаб - головной убор, который закрывает все лицо, с маленьким прорезом для глаз.

Если полиция повторно поймает человека за нарушение этого закона, то штраф уже будет составлять не 155 долларов, а почти 1500.

Новый закон, вступивший в силу 1 августа, вызвал протесты и критику со стороны правозащитных групп. Организация Human Rights Watch назвала закон "дискриминационным".

1 августа в Копенгагене прошли протесты против закона, который фактически запрещает носить традиционную мусульманскую одежду.

В прошлом году Европейский суд по правам человека поддержал подобный бельгийский закон, указав, что право на личное религиозное выражение не может преобладать над гармонией в обществе.

Полный или частичный запрет на ношение таких головных уборов действует во Франции, Австрии, Бельгии и немецкой земле Бавария.

В 2011 году полиция Франции впервые задержала женщину в парандже, хотя мусульманку обвинили в участии в акции протеста.