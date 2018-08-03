В Мариуполе появилась туристическая полиция на мотоциклах, велосипедах и лошадях

С начала сезона против отдыхающих было совершено два преступления, которые уже раскрыты.

В Мариуполе появилась туристическая полиция на мотоциклах, велосипедах и лошадях
Фото: npu.gov.ua

В Мариуполе и Мангушськом районе Донецкой области в пятницу, 3 августа, начала работать туристическая полиция.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Запуск туристической полиции состоялся в рамках подготовки к проведению музыкального фестиваля MRPL CITY 2018", - отметили в Нацполиции.

Отмечается, что для патрулирования курортных зон будет выделено около 15 дополнительных патрулей. Патрулирование на велосипедах, байках и лошадях ускорит реагирование полиции на участках, где не может проехать автомобиль.

Презентовали новое подразделение начальник главного управления Нацполиции области Николай Семенишин и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Туристическая полиция направлена на то, чтобы граждане, которые приезжают отдыхать, чувствовали себя защищенными. Мы проанализировали, что количество туристов растет, поэтому для обеспечения спокойствия граждан и профилактики нарушений общественного порядка была увеличена плотность патрульных нарядов, а также развернута работа трех полицейских станций, чтобы непрерывно нести службу в курортных зонах", - отметил Семенишин.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Он также подчеркнул, что с начала туристического сезона против отдыхающих было совершено только два преступления. Они были связаны с похищением имущества и уже раскрыты.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, Мариуполь стал вторым городом в Украине, где появилась туристическая полиция. В мае аналогичный проект запустили в Одессе.


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