В Мариуполе появилась туристическая полиция на мотоциклах, велосипедах и лошадях
С начала сезона против отдыхающих было совершено два преступления, которые уже раскрыты.
В Мариуполе и Мангушськом районе Донецкой области в пятницу, 3 августа, начала работать туристическая полиция.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
"Запуск туристической полиции состоялся в рамках подготовки к проведению музыкального фестиваля MRPL CITY 2018", - отметили в Нацполиции.
Отмечается, что для патрулирования курортных зон будет выделено около 15 дополнительных патрулей. Патрулирование на велосипедах, байках и лошадях ускорит реагирование полиции на участках, где не может проехать автомобиль.
Презентовали новое подразделение начальник главного управления Нацполиции области Николай Семенишин и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
"Туристическая полиция направлена на то, чтобы граждане, которые приезжают отдыхать, чувствовали себя защищенными. Мы проанализировали, что количество туристов растет, поэтому для обеспечения спокойствия граждан и профилактики нарушений общественного порядка была увеличена плотность патрульных нарядов, а также развернута работа трех полицейских станций, чтобы непрерывно нести службу в курортных зонах", - отметил Семенишин.
Он также подчеркнул, что с начала туристического сезона против отдыхающих было совершено только два преступления. Они были связаны с похищением имущества и уже раскрыты.
Напомним, Мариуполь стал вторым городом в Украине, где появилась туристическая полиция. В мае аналогичный проект запустили в Одессе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
03.08.2018 14:15