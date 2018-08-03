Эпатажный Zombie Boy покончил с собой

Модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, покончил с собой в возрасте 32 лет.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал TMZ.

Он был найден мертвым в своей квартире в Монреале. Как выяснило Radio-Canada, он страдал от психического расстройства.

Выходец из Канады, он известен своими татуировками в виде скелета. Он дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле — 139, и с самым большим количеством татуировок насекомых — 176. В возрасте 15 лет ему пришлось пройти операцию по удалению опухоли головного мозга, отсюда и происхождение его прозвища «Зомби-мальчик».

Наибольшую популярность он приобрел после участия в клипе Леди Гаги «Born This Way». Певица отреагировала на смерть Дженеста, заявив, что «более чем опустошена» этой новостью.