Киевлянин получил два года условно за игрушечную бомбу

Он пришел в одну из компаний и потребовал освободить помещение под угрозой взрыва.

Соломенский районный суд Киева приговорил к двум годам лишения свободы с годичным испытательным сроком 58-летнего мужчину, который весной 2018 года пытался захватить киевское предприятие при помощи будильника в виде бомбы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева .

Инцидент произошел 14 марта. Мужчина зашел в здание столичного предприятия и потребовал от работников покинуть помещение под угрозой взрыва.

Визитера задержала охрана предприятия и вызвала полицию. Кинологи и взрывотехники осмотрели помещение и изъяли устройство, которое он принес с собой. Установлено, что мужчина угрожал муляжом.

Суд признал его виновным по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса - заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва.