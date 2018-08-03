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Адвокат предложил одесскому следователю $3 тыс. за закрытие дела, но тот сдал его полиции Мужчину задержали после передачи денег. Фото: npu.gov.ua В Одессе полицейские задержали киевского адвоката, который предлагал следователю 3 тыс. долларов взятки. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции. Как выяснилось, адвокат предложил следователю эту сумму за незаконное закрытие уголовного производства. Правоохранитель сообщил об этом руководству. "Действия правонарушителя задокументированы работниками Следственного управления, Одесского управления департамента внутренней безопасности и прокуратуры. После передачи денег мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении. Фото: npu.gov.ua Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Напомним, в 2015 году глава налоговой милиции Киева отказался от $1,5 миллиона взятки.

LB.ua

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