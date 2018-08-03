Адвокат предложил одесскому следователю $3 тыс. за закрытие дела, но тот сдал его полиции

Мужчину задержали после передачи денег.

?Адвокат предложил одесскому следователю $3 тыс. за закрытие дела, но тот сдал его полиции
Фото: npu.gov.ua

В Одессе полицейские задержали киевского адвоката, который предлагал следователю 3 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Как выяснилось, адвокат предложил следователю эту сумму за незаконное закрытие уголовного производства. Правоохранитель сообщил об этом руководству.

"Действия правонарушителя задокументированы работниками Следственного управления, Одесского управления департамента внутренней безопасности и прокуратуры. После передачи денег мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в 2015 году глава налоговой милиции Киева отказался от $1,5 миллиона взятки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Полиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших в Украине наркогруппировокПолиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших в Украине наркогруппировок
Рой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончалсяРой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончался
Киевлян предупреждают о смоге в ближайшие четыре дняКиевлян предупреждают о смоге в ближайшие четыре дня
На Осокорках в Киеве произошла драка на стройплощадкеНа Осокорках в Киеве произошла драка на стройплощадке
Украинская певица рассказала, как погуляла с роSSийскими звездамиУкраинская певица рассказала, как погуляла с роSSийскими звездами
Блок рекламы


Похожие новости
Суд арестовал одного из фигурантов дела начальника винницкой налоговойСуд арестовал одного из фигурантов дела начальника винницкой налоговой
В Белграде застрелили адвоката, защищавшего Милошевича в Гаагском трибуналеВ Белграде застрелили адвоката, защищавшего Милошевича в Гаагском трибунале
В Кривом Роге под плотной охраной полиции впервые прошел Марш равенстваВ Кривом Роге под плотной охраной полиции впервые прошел Марш равенства
Данилко сделал громкое заявление о судьбе Верки СердючкиДанилко сделал громкое заявление о судьбе Верки Сердючки
В Барышевке подросток погиб при попытке сделать селфи на железнодорожном мостуВ Барышевке подросток погиб при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту
Глава Национальной полиции поручил взять под защиту таборы ромовГлава Национальной полиции поручил взять под защиту таборы ромов
В полиции раскрыли мотивы двойного убийства в ХарьковеВ полиции раскрыли мотивы двойного убийства в Харькове
ВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентовВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентов
Суд оставил под стражей фигуранта "дела Бабченко" ГерманаСуд оставил под стражей фигуранта "дела Бабченко" Германа
Харьковская студентка, выложившая видео с убийством котенка, отделалась штрафом 5 тыс. грнХарьковская студентка, выложившая видео с убийством котенка, отделалась штрафом 5 тыс. грн
Последние новости
Подгружаем последние новости