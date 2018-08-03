Суд арестовал одного из фигурантов дела начальника винницкой налоговой

Он может выйти на свободу под залог 50 млн гривен.

Печерский районный суд Киева 2 августа избрал меру пресечения бизнесмену, который проходит подозреваемым по уголовному делу начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Осмоловского подозревают по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 (организация уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Его возможному пособнику вменяют уклонение от уплаты налогов (ст.212) и участие в преступной организации (ст.255). Суд посчитал это достаточным основанием для ареста подозреваемого с возможностью выйти под залог 50 млн гривен.

По версии следствия, Осмоловский и второй подозреваемый входят в преступную организацию, созданную в 2014 году для личного обогащения. Преступная схема предполагала закупку товаров на территории Украины без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете и дальнейший экспорт по заниженной стоимости и без возврата валютной выручки.

Напомним, Осмоловскому сообщили о подозрении 16 июля.