Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 83 человек

Во все МАФы опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования.

Количество граждан, которые отравились шаурмой в Киеве , возросло до 83 человек, 12 из них - дети.

Об этом информирует пресс-служба Госпотребслужбы.

Согласно сообщению, после проверок установлено, что ни один из МАФов, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов.

На данный момент все эти МАФы закрыты.

По данным службы, во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования.

Напомним, первые случаи отравления шаурмой в Киеве были зафиксированы в понедельник, 30 июля. Позже количество больных удвоилось.

По состоянию на 17:00 1 августа в Киеве было зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей. 33 случая (из них 3 случая среди детей) связаны с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Также еще 26 человек (среди них двое детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенные в МАФе у кафе "Речной порт" на Почтовой площади.

11 случаев отравления (из них 5 среди детей) связаны с употреблением шаурмы на Оболони. Также один случай острой кишечной инфекции зарегистрирован у беременной женщины после употребления шаурмы, приобретенной возле станции метро "Лесная".

Также сообщалось о четырех случаях отравления в Киевской области.