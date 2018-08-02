В Москве арестовали трех сестер, убивших своего отца

"Бил пистолетом по голове и ногой в живот, принуждал к сексу".

Останкинский районный суд Москвы арестовал трех сестер Хачатурян - 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину. Они обвиняются в убийстве собственного отца - Михаила Хачатуряна, пишет "Медуза".

Девушки не отрицают, что совершили преступление, но говорят, что были вынуждены ответить на систематическое насилие со стороны отца.

Тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди нашли вечером 27 июля в подъезде дома, де в одной из квартир мужчина жил вместе с тремя дочерьми. Согласно полицейской сводке, Хачатурян "под действием наркотических веществ" напал на девушек с ножом, но одна из дочерей сумела его выхватить.

Всего, по данным полиции, мужчине нанесли "не менее 36 ударов" ножом в область груди и шеи, около десяти ударов - в область головы; кроме того, ему распылили в лицо перцовый газ. О случившемся в полицию сообщила одна из его дочерей.Тем же вечером Мария, Ангелина и Крестина были задержаны. Спустя еще два часа Крестину доставили в больницу - у нее были колото-резанные раны на бедрах и в области предплечья. По словам девушки, ранил ее отец.

При обыске в квартире Хачатурянов, по данным полиции, были найдены нож, "шкатулка с таблетками", молоток, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер наган, охотничье ружье, 16 патронов и два пневматических пистолета. Телеграм-канал "112" сообщил также, что в машине Михаила Хачатуряна были найдены 2 кг героина. Официального подтверждения этой информации нет.

По информации "Комсомольской правды", Михаил Хачатурян запрещал девочкам выходить на улицу, встречаться с друзьями, а за каждую провинность избивал. Над дверью в квартиру мужчина установил камеру, чтобы отслеживать передвижения дочерей и тех, кто приходит к ним в гости.

Подруга сестер Хачатурян Алина рассказала "Медузе", что отец часто бил девушек пистолетом по голове.

"С ноги может в живот ударить, душить, орать, потом просить у Бога прощения, а потом опять орать-кричать. И каждый раз он придумывал что-то новенькое, фантазия у него, видимо, была красочная. Новинка - брызнуть им из перцового баллончика в глаза", - рассказала девушка. По словам Алины, она сама видела в доме оружие Хачатурянов, а также следы от выстрелов.