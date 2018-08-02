Анимационные студии завершили работу над мультфильмами, победившими на конкурсе Госкино

Три короткометражные ленты из серии "Мишка и Лунная Дзвинка" представлены Госкино.

Анимационные студии завершили работу над мультфильмами, победившими на конкурсе Госкино
Фото: dergkino.gov.ua

Украинские анимационные студии "Борисфен-С" и "Студио КАПИ" завершили работу над тремя короткометражными мультфильмами из серии "Мишко і Місячна Дзвінка". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Мультфильмны из цикла называются "Обед на Луне", "Знаменитый Мишка" и "Дзвинка читает Мишку". Автор сценария - Наталья Гузеева, режиссер - Людмила Ткачикова, продюсеры - Михаль Маргулис и Виктор Слепцов.

Мультфильмы рассказывают историю о маленькой девочке, которая живет на Луне и отправляется на Земле, где встречает непослушного Мишку, после чего дети в веселой игре вместе учатся отличать добро от зла.

Эти фильмы стали победителями девятого конкурсного отбора Госкино. Государственная финансовая поддержка фильмов составляет 3 млн 224 тыс. 500 грн. Общая стоимость их производства - 3 млн 331 тыс. грн.

Напомним, весной этого года полнометражный анимационный фильм украинского производства "Украденная принцесса" за первый уик-энд в прокате собрал 21 млн 489 тыс. 581 грн.


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