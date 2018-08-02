В Киеве открыли памятник Илье Муромцу
Также сегодня презентовали и первую очередь обновленного парка.
Мэр Киева Виталий Кличко открыл 11-метровую скульптуру богатыря Ильи Муромца, которую установили в парке "Муромец". Также сегодня презентовали и первую очередь обновленного парка.
Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
"Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоять здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава", - сказал Кличко.
Он также отметил, что все работы по созданию памятника и благоустройства первой очереди парка осуществлялись за средства меценатов.
"Хочу отметить, городу создание скульптуры и обустройство первой очереди этого красивого парка ничего не стоило! Мы не тратили бюджетных средств. Это меценатский проект. И это хорошо, что есть киевляне, которые имеют возможность, приобщаются к развитию нашего города", - отметил Кличко.
Напомним, для киевского памятника Илье Муромцу позировал стронгмен Василий Вирастюк.
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