В Киеве открыли памятник Илье Муромцу

Также сегодня презентовали и первую очередь обновленного парка.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл 11-метровую скульптуру богатыря Ильи Муромца, которую установили в парке "Муромец". Также сегодня презентовали и первую очередь обновленного парка.

Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев , похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоять здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава", - сказал Кличко.

Он также отметил, что все работы по созданию памятника и благоустройства первой очереди парка осуществлялись за средства меценатов.

"Хочу отметить, городу создание скульптуры и обустройство первой очереди этого красивого парка ничего не стоило! Мы не тратили бюджетных средств. Это меценатский проект. И это хорошо, что есть киевляне, которые имеют возможность, приобщаются к развитию нашего города", - отметил Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Напомним, для киевского памятника Илье Муромцу позировал стронгмен Василий Вирастюк.