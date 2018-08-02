Дети из волынского приюта пожаловались омбудсмену на побои и домогательства

На место происшествия уже выехали полиция, прокуратура и служба защиты детей.

Дети из волынского приюта пожаловались омбудсмену на побои и домогательства
Фото: zik.ua

В городе Рожище Волынской области у десятерых воспитанников приюта для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

В приюте находятся 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.

"Детки рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девочки сообщили, что брат директора трогал их за разные части тела", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, дети жаловались воспитательнице, но та отмахнулась и сказала, что они все выдумывают.

В приют уже направлены сотрудники полиции, ожидаются сотрудники прокуратуры, а губернатор области подыскивает другое место, куда можно перевести пострадавших детей.

Денисова отметила, что ни один из сотрудников приюта не сообщил правоохранителям о происходящем, поэтому дети не могут оставаться в таком окружении.

"Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после пропажи детей", - написала омбудсмен.

Напомним, ранее на этой неделе глава Национальной полиции Украины Андрей Крищенко заявил о необходимости создать открытый реестр педофилов и преступников, связанных с торговлей людьми. Такой реестр позволил бы украинским и иностранным правоохранителям заранее отслеживать передвижения лиц с уголовным прошлым и, возможно, предотвращать преступления против детей.


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