Нацполиция передала в суд материалы членам ОПГ, подозреваемым в шести терактах
В случае доказательства вины мужчинам "светят" максимальные сроки.
Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении двух членов организованной преступной группировки, подозреваемых в совершении шести терактов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Всего членам группы инкриминируют совершение 27 преступлений, в том числе шести террористических актов, в одном случае - это покушение на убийство. "Событие произошло 24 августа 2017 года на улице Грушевского. Злоумышленники бросили в сторону прохожих гранату. Телесные повреждения разной степени получили трое лиц", - напомнили в Нацполиции.
Во время задержания у злоумышленников изъято огнестрельное оружие и боевые гранаты, которые планировались к использованию во время совершения новых преступлений. Задержанным грозит до 15 лет лишение свободы.
"В конце прошлого года полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Они вместе с другими лицами организовали преступную группу для совершения на территории Украины тяжких и особо тяжких преступлений… Следователями установлена и собрана доказательная база о причастности этой группы лиц к совершению трех преступлений, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды. Злоумышленникам инкриминируют участие в правонарушениях, связанных с осквернением и уничтожением религиозных святынь, а также повреждения объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.
Напомним, в октябре 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщили о задержании полицией "серийных" нападающих на иностранные дипломатические представительства. Мужчин задержали в момент подготовки подрыва памятника на Верецком перевале в Закарпатской области.
Следствие предполагает, что они осквернили синагогу в Черновцах (19 ноября 2016 года), осквернили могилу рабби Нахмана в Умани (21 декабря 2016 года), бросили гранату в посольство США (8 июня 2017 года), пытались поджечь синагогу в Львове (30 июня 2017 года), бросили взрывное устройства в консульство Польши в Луцке (10 июля 2017 года), бросили гранату на улице Грушевского в Киеве (24 августа 2017 года), пытались взорвать памятник участника боевых действий в Киеве на Курбаса (24 августа 2017 года), бросили гранату в Умани, ранив паломников (21 сентября 2017 года).
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Общество
02.08.2018 14:48