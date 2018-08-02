Американский журнал опубликует неизданный ранее рассказ Хемингуэя
Произведение могли читать его исследователи и студенты.
Неизданный ранее рассказ Эрнеста Хемингуэя выйдет в печать в американском журнале Strand Magazine.
"В нашем 55-м номере мы с гордостью представляем неопубликованные ранее рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием "Комната на стороне сада". Краткая история разворачивается в отеле Ritz в Париже и рассказанная от лица человека по имени Роберт, которого также называют "Папа" . Это яркое описание солдат, устали от войны, но надеются на будущее. Исследователь творчества Хемингуэя Кирк Корнутт напишет послесловие, в которой опишет исторический и биографический контекст этого произведения ", - говорится в аннотации к номеру.
Издание уточняет, что получило разрешение на публикацию у владельца авторских прав.
Напомним, после смерти культового писателя Терри Пратчета все его недописанные произведения были уничтожены: жесткий диск, на котором хранились файлы, раздавили с помощью парового катка, как и завещал писатель.
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02.08.2018 13:27