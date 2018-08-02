ГосЧС предупреждает о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве
Из-за высокой температуры в воздухе увеличилось количество вредных примесей.
По данным Гидромецентра, в Киеве наблюдается превышение вредных примесей в воздухе из-за высокой дневной температуры.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в столице "наблюдаются метеорологические условия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (антициклональный характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха)".
Так, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабская и Демеевская, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы.
Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабская и Демеевская, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.
Напомним, при повышении температуры воздуха выше +28 градусов в Киеве вводится запрет на въезд крупногабаритного грузового транспорта.
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02.08.2018 13:26