ГосЧС предупреждает о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве

Из-за высокой температуры в воздухе увеличилось количество вредных примесей.

По данным Гидромецентра, в Киеве наблюдается превышение вредных примесей в воздухе из-за высокой дневной температуры.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в столице "наблюдаются метеорологические условия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (антициклональный характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха)".

Так, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабская и Демеевская, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабская и Демеевская, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.