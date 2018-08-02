В Коблево при взрыве газового баллона загорелись торговые ряды

Местные жители начали тушить пожар еще до приезда спасателей.

В Коблевской курортной зоне в результате взрыва баллона с газом пострадала женщина. Об этом сообщает управление ГосЧС в Николаевской области.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Взрыв с последующим пожаром произошел около 13:50, огонь охватил торговые ряды рядом с местом взрыва. Пожарный отряд в это время был на другом пожаре в с. Виноградное, и на дорогу спасателям понадобилось целых 15 минут.

"По состоянию на 14:36 пожар локализован, в 14:42 ликвидирован на площади 400 кв. м. Значительную помощь в тушении пожара оказали граждане, отдыхали на побережье и подручными средствами начали тушить огонь", - сказано в сообщении ГосЧС.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Спасатели отметили, что на этом отрезке курортной зоны есть узкие места, где проезд пожарных автомобилей осложнен или заблокирован, а также недостаточно источников воды для экстренного тушения пожаров.

Фото: mk.dsns.gov.ua

При пожаре никто не погиб, сообщается об одной пострадавшей женщине - сотруднице торгового заведения. По предварительной информации, она получила ожоги в результате вспышки газового баллона и сейчас госпитализирована.