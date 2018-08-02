Warner Bros. переснимут популярный телесериал "Альф"

Студия пока что на ранних стадиях этого проекта.

Warner Bros. переснимут популярный телесериал "Альф"
Кадр из "Альфа"
Фото: Детектор медіа

Warner Bros. собирается переснять популярный комедийный телесериал "Альф", выходивший на американском ТВ в 80-е (на украинском – в переводе, ставшем культовым, – в 90-е).

Как сообщает издание TVLine, студия отказывается пока комментировать проект, но уже ищет сценариста.

Главным героем телесериала был рыжий инопланетянин Альф (аббревиатура ALF – Alien Life Form, инопланетная форма жизни) которого приютила семья. На телеканале NBC вышло четыре сезона сериала, в целом было 102 серии, последняя из которых была в эфире в марте 1990.

Издание отмечает, что несмотря на то, что "Альфа" уже не показывали тридцать лет, его герой остается культовой фигурой поп-культуры. Он появлялся или на него ссылались в разных сериалах – от "Симпсонов" до "Мистера Робота", и фильмах.

Человеком, стоявшим за Альфом, был Пол Фаско – он озвучивал его и был соавтором сериала и автором сценария (а актер Мичу Месарош был ассистентом в костюме). Пока неизвестно, будет ли он занят в римейке.

В Украине "Альф" выходил на одном из телеканалов в переводе Олексы Негребецкого в конце 90-х – начале 2000-х, главного героя озвучивал Евгений Малуха.

Это уже не первый сериал, который решили переснять в США. Недавно стало известно, что канал CBS вернет на экраны популярный телесериал "Фрейзер".


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