Стали известны новые подробности об изменах мужа Ани Лорак

Муж украинской певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, которого застали в объятиях молодой киевлянки, постоянно изменяет жене.

Об этом сообщает роSSийское издание «СтарХит» со ссылкой на инсайдеров.

Издание утверждает, что Мурат имеет зависимость от запрещенных препаратов и часто развлекается в компании молодых девушек, с которыми у него отношения совсем не дружеские.

А Яне Беляевой, с которой его засняли в киевском клубе, муж Ани Лорак якобы снимает квартиру. За его же счет девушка сделала несколько пластических операций.

Кроме того, как отмечает издание, у Мурата раньше не было своего бизнеса, а четырьмя ресторанами он обзавелся только благодаря Ани Лорак. Якобы в Турции он работал в отеле обычным служащим.

Ани Лорак знает о похождениях мужа, но пробует делать вид, что у них ничего не происходит. Певица на многое готова пойти ради счастья дочери. Однако, поговаривают, что иногда Мурат не отвечает на ее звонки и отказывается общаться с ребенком.

Отметим, что супруги воспитывают 6-летнюю дочь Софию.