Стали известны новые подробности об изменах мужа Ани Лорак

Муж украинской певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, которого застали в объятиях молодой киевлянки, постоянно изменяет жене.

Об этом сообщает роSSийское издание «СтарХит» со ссылкой на инсайдеров.

Издание утверждает, что Мурат имеет зависимость от запрещенных препаратов и часто развлекается в компании молодых девушек, с которыми у него отношения совсем не дружеские.

А Яне Беляевой, с которой его засняли в киевском клубе, муж Ани Лорак якобы снимает квартиру. За его же счет девушка сделала несколько пластических операций.

Кроме того, как отмечает издание, у Мурата раньше не было своего бизнеса, а четырьмя ресторанами он обзавелся только благодаря Ани Лорак. Якобы в Турции он работал в отеле обычным служащим.

Ани Лорак знает о похождениях мужа, но пробует делать вид, что у них ничего не происходит. Певица на многое готова пойти ради счастья дочери. Однако, поговаривают, что иногда Мурат не отвечает на ее звонки и отказывается общаться с ребенком.

Отметим, что супруги воспитывают 6-летнюю дочь Софию.

Источник: Лайм


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Водитель "Хаммера", сбивший насмерть ребенка в Киеве, год назад участвовал в групповом избиенииВодитель "Хаммера", сбивший насмерть ребенка в Киеве, год назад участвовал в групповом избиении
Полиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших в Украине наркогруппировокПолиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших в Украине наркогруппировок
В Египте зоопарк покрасил осла и выдавал его за зебруВ Египте зоопарк покрасил осла и выдавал его за зебру
Рой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончалсяРой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончался
Киевлян предупреждают о смоге в ближайшие четыре дняКиевлян предупреждают о смоге в ближайшие четыре дня
Блок рекламы


Похожие новости
В Швеции неизвестные украли две королевские короны XVII векаВ Швеции неизвестные украли две королевские короны XVII века
На "Азовстали" при падении с высоты погиб рабочийНа "Азовстали" при падении с высоты погиб рабочий
Стали известны подробности об убийстве ветерана АТО Виталия ОлешкоСтали известны подробности об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко
В Харькове 13-летнюю девочку неизвестный ударил ножом в спинуВ Харькове 13-летнюю девочку неизвестный ударил ножом в спину
В Киеве неизвестные устроили стрельбу в кафе и сбежали, бросив пистолетВ Киеве неизвестные устроили стрельбу в кафе и сбежали, бросив пистолет
Украинский певец выпал с четвертого этажа при неизвестных обстоятельствахУкраинский певец выпал с четвертого этажа при неизвестных обстоятельствах
Неизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлеченияНеизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлечения
В центре Львова неизвестный прострелил ногу играющей на скрипке девушкеВ центре Львова неизвестный прострелил ногу играющей на скрипке девушке
Жертвами жары в Японии стали 30 человекЖертвами жары в Японии стали 30 человек
Девушка перерезала себе вены в крупном киевском ТЦ из-за мужаДевушка перерезала себе вены в крупном киевском ТЦ из-за мужа
Последние новости
Подгружаем последние новости