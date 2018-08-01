Масонская ложа в Британии постановила считать масонов, которые сменили пол на женский, братьями

Также разрешается принимать в ряды масонов бывших женщин, сменивших пол на мужской.

Масонская ложа в Британии постановила считать масонов, которые сменили пол на женский, братьями
Фото: ВВС

Объединенная великая ложа Англии - самая большая масонская ложа в Британии - постановила не исключать из своих рядов тех своих членов, которые сменили пол на женский.

Ложа, существующая на протяжении веков, никогда не принимала своих ряды женщин. Это правило остается без изменений. Послабление касается лишь трансгендеров, передает ВВС.

Если брат вступил в тайное общество, будучи мужчиной, и затем сменил пол - изгнание его не допускается, так как это незаконная дискриминация, говорится в рекомендациях, изданных ложей. Также разрешается принимать в ряды масонов бывших женщин, сменивших пол на мужской.

К вопросу смены пола франкмасонами следует относиться с крайним состраданием и чувствительностью, говорится в документе. Но вне зависимости от гендерной самоидентификации официальное обращение ко всем 200 тысячам членам ложи остается прежним - "братья".

В неформальном общении можно называть человека по фамилии с тем титулом, который он/она для себя выберет: мистер, мисс либо что-то другое.

Хотя женщин не допускают в Объединенную великую ложу, для них в Британии существуют две специальные женские масонские ложи: Орден женщин-франкмасонов и Благородное братство древних франкмасонов. В обоих обществах участницы официально называются "братьями".

Женщин-масонов в Британии около 4700.


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