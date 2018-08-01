Кличко рассказал, когда в Киев прилетит Шварценеггер

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер прибудет в Киев в течение следующих двух месяцев.

Об этом в эфире «Сніданку з 1+1» сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает ТСН.

«Я позавчера (30 июля – ред.) разговаривал по Skype со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев . Я его пригласил. Это действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира», — сказал он.

Шварценеггер перенес операцию на открытом сердце. «Проснулся, и я благодарен за это. Спасибо врачам и медсестрам. И я благодарю вас за поддержку», — написал актер.