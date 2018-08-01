В Париже Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за забастовки
Сотрудники протестуют против новой политики посещения достопримечательности.
В Париже из-за забастовки закрыли одну из главных достопримечательностей французской столицы – Эйфелеву башню.
Об этом сообщается на официальной странице в Twitter.
"Из-за забастовки Эйфелева башня закрыта с 16:00. Посетители, которые приобрели билеты, пожалуйста, проверьте свою почту для получения дополнительной информации", - говорится сообщении.
Cотрудники Эйфелевой башни протестуют против новой политики ее посещения, которая, по данным профсоюзов, порождает огромнейшие очереди.
LAST MINUTE INFORMATION : Due to a strike, the Eiffel Tower is closed since 4:00 pm (16h00). Visitors with tickets, please check your mailbox for further information. We are trully sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/oTpHFrXYFH
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