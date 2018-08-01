В Париже Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за забастовки

Сотрудники протестуют против новой политики посещения достопримечательности.

В Париже из-за забастовки закрыли одну из главных достопримечательностей французской столицы – Эйфелеву башню.

Об этом сообщается на официальной странице в Twitter .

"Из-за забастовки Эйфелева башня закрыта с 16:00. Посетители, которые приобрели билеты, пожалуйста, проверьте свою почту для получения дополнительной информации", - говорится сообщении.

Cотрудники Эйфелевой башни протестуют против новой политики ее посещения, которая, по данным профсоюзов, порождает огромнейшие очереди.

LAST MINUTE INFORMATION : Due to a strike, the Eiffel Tower is closed since 4:00 pm (16h00).

Visitors with tickets, please check your mailbox for further information.

We are trully sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/oTpHFrXYFH — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 1 августа 2018 г.

Напомним, в прошлом году для ремонта отключали лучи Эйфелевой башни, которые по вечерам освещают Париж с 1999 года.