Обвиняемый в краже сбежал из зала суда в Кировоградской области

Его поймали при попытке уехать в соседнюю область на попутке.

В Кировоградской области 18-летний житель Новоукраинского района, обвиняемый в краже и угоне автомобиля, сбежал из здания суда.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Беглеца задержали неподалеку от дороги Кировоград-Платоново. Он планировал скрыться в соседней области, воспользовавшись попутным транспортом.

На данный момент задержанный содержится под стражей. К инкриминируемым ему уголовным статьям добавилась еще одна - ч.1 ст. 393 УК (побег из места лишения свободы или из-под стражи).

Напомним, ранее в Житомире местный житель, осужденный за разбой, сбежал от конвоя через окно больничного туалета. Позже его задержали полицейские.

На прошлой неделе из колонии в Бердичеве сбежали двое заключенных. Незадолго до этого полиция задержала троих мужчин, сбежавших из колонии в Одессе.