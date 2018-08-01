Обвиняемый в краже сбежал из зала суда в Кировоградской области
Его поймали при попытке уехать в соседнюю область на попутке.
В Кировоградской области 18-летний житель Новоукраинского района, обвиняемый в краже и угоне автомобиля, сбежал из здания суда.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Беглеца задержали неподалеку от дороги Кировоград-Платоново. Он планировал скрыться в соседней области, воспользовавшись попутным транспортом.
На данный момент задержанный содержится под стражей. К инкриминируемым ему уголовным статьям добавилась еще одна - ч.1 ст. 393 УК (побег из места лишения свободы или из-под стражи).
Напомним, ранее в Житомире местный житель, осужденный за разбой, сбежал от конвоя через окно больничного туалета. Позже его задержали полицейские.
На прошлой неделе из колонии в Бердичеве сбежали двое заключенных. Незадолго до этого полиция задержала троих мужчин, сбежавших из колонии в Одессе.
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