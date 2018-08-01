В Святошинском районе Киева мужчина прострелил ногу участнику акции и сбежал

В Киеве введен план "перехват".

В Святошинском районе Киева мужчина прострелил ногу участнику акции и сбежал
Фото: glavpost.com.ua

Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в участника акции на улице Туполева в Святошинском районе Киева.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, правоохранители установили, что участники акции, среди которых находился потерпевший, перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей.

Мужчина вышел из автомобиля Volkswagen и выстрелил киевлянину в ногу, предварительно - из пневматического оружия. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Потерпевшему, у которого касательное ранение, оказали медицинскую помощь.

На данный момент сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия для установления обстоятельств и причин конфликта. В Киеве введен план "перехват", поэтому все наряды полиции ориентированы на поиски автомобиля.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство возбуждено по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.


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