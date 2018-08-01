Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 60 человек

На данный момент все МАФы, где пострадавшие покупали шаурму, закрыты.

Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 60 человек
Фото: npu.gov.ua

По официальной информации Министерства здравоохранения, количество граждан, которые отравились шаурмой в Киеве, возросло до 60 человек.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По данным государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" количество заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы составляет 60 случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 человека купили шаурму в МАФе (автоприцеп "Купава") возле станции метро "Дарница". 25 человек съели шаурму, купленную в МАФе возле кафе "Речной порт" на Почтовой площади. 11 пострадавших приобрели продукт в МАФе возле супермаркета VARUS (Оболонский проспект, 20А) и один случай - возле станции метро "Лесная".

На данный момент все эти МАФы закрыты.

Также были направлены письма в адрес районных управлений Нацполиции в городе Киеве для принятия соответствующих мер реагирования.

Напомним, первые случаи отравления шаурмой в Киеве были зафиксированы в понедельник, 30 июля. Позже количество больных удвоилось. Все пострадавшие, по данным медиков, находятся в состоянии средней тяжести.


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