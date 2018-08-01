Прохожие нашли гранату на Подоле в Киеве

Боеприпас изъяли полицейские.

На улице Верхний Вал в Киеве обнаружили гранату.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Отмечается, что предмет, похожий на гранату Ф-1, заметили прохожие и вызвали полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, экипажи патрульных и взрывотехники, которые изъяли боеприпас.

Для обеспечения безопасности граждан правоохранители перекрывали движение по улицам Верхний и Нижний Вал с улицы Константиновской до Житнеторжской. Сейчас движение автомобилей восстановлено.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские также осмотрели прилегающую территорию и пообщались со свидетелями и очевидцами. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее полиция задержала в киевском метро пассажира с гранатой и патронами.