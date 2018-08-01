Сегодня вузы опубликуют списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет

Окончательные списки студентов будут опубликованы после подачи оригиналов документов.

Сегодня вузы опубликуют списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет
Фото: Макс Требухов

Украинские абитуриенты сегодня, 1 августа, получат рекомендации к зачислению на бюджет в университеты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Информация о зачислении появится в электронных кабинетах абитуриентов. У тех, кого рекомендуют на бюджетное обучение, в электронном кабинете напротив одной из заявлений появится статус "рекомендовано к зачислению". Таким абитуриентам необходимо будет до 18:00 6 августа подать оригиналы документов в выбранный вуз. После подачи документов статус в электронном кабинете изменится на "включено в приказ" - это значит, что абитуриент зачислен на бюджетную форму обучения.

В случае, если абитуриент вовремя не подаст документы, его рекомендация на бюджет аннулируется, а статус в электронном кабинете изменится на "Исключено из списка рекомендованных".

У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус "Допущен к конкурсу". Такие абитуриенты автоматически участвуют в конкурсе на контрактные места.

Через неделю, 7 августа, состоит перевода на вакантные бюджетные места и на места за счет целевых льготных государственных кредитов. Таких абитуриентов должны зачислить до 18 августа.

Вступительная кампания для бакалавров, магистров и младших специалистов таким образом подходит к завершению. В то же время зачисление студентов в колледжи и профессионально-технические училища может продолжаться до конца августа.

Напомним, в этом году система широкого конкурса подразумевает, что бюджетные места получают не конкретные вузы, абитуриенты с лучшими баллами. Это значит, что вуз может как получить максимальный объем мест госзаказа, предусмотренный документом, так и не получить ни одного бюджетного места.


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