Количество отравленных шаурмой киевлян достигло 39, они ели в разных фаст-фудах

Точку на "Дарнице" закрыли, на Оболони и Почтовой площади - еще проверяют.

Количество отравленных шаурмой киевлян достигло 39, они ели в разных фаст-фудах
Фото: npu.gov.ua

В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой выросла до 39 человек, окончательные данные появятся во второй половине дня. Об этом сообщил первый замначальника Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко, пишет "Укринформ".

По данным, собранным Минздравом, обратились к медикам 17 человек, купившие шаурму на Броварском проспекте у метро "Дарница" (госпитализированы 16), 15 человек - после употребления шаурмы у речного вокзала на Почтовой площади (госпитализированы 11), и трое - после шаурмы в МАФе на Оболонском проспекте.

Овчаренко сообщил, что количество заболевших в Оболонском районе, возможно, выше."Имеется в виду то, что динамика еще может увеличиваться, может изменяться локация, могут быть другие точки, где потребляли шаурму", - отметил он.Госпродпотребслужба отмечает, что точки продажи шаурмы работали без разрешительных документов, не зарегистрированы в качестве оператора рынка и не выполняли санитарные требования.

"Мы эту информацию предоставили в полиции полиция возбудила уголовное производство. По состоянию на 31 июля одна точка возле метро "Дарница" была закрыта и опечатана. Сейчас на двух точках на Почтовой и Оболони работают наши специалисты, но я думаю, что эти точки также закрылись, ведь понимают, что натворили беду и сейчас мы не сможем попасть туда на проверку, но Национальная полиция в рамках уголовного производства сможет вызвать "горе-бизнесменов" и допросить", - сказал Овчаренко.

Напомним, первые случаи отравления в Киеве зафиксированы в понедельник, 30 июля. Вчера количество больных удвоилось. Все пострадавшие, по данным медиков, находятся в состоянии средней тяжести.


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