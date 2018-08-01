Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве военнослужащего в Лозовой

Сослуживцам погибшего объявили о подозрении.

По подозрению в убийстве 23-летнего бойца батальона "Донбасс-Украина" Константина Казакова задержаны двое его сослуживцев. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя военного прокурора Харьковского гарнизона Владислава Зубко.

"Подозреваемые задержаны. Это его сослуживцы. Им предъявлено уведомление о подозрении по ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц) УК Украины. Сегодня планируем направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал Зубко.

По его словам, подозреваемые признали свою вину. Мотивы убийства еще не установлены, однако известно, что конфликт произошел, когда все трое были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, тело военнослужащего было обнаружено в канализационном коллекторе в г.Лозовая Харьковской области. По данному факту полиция начала расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины".