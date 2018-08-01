Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве военнослужащего в Лозовой
Сослуживцам погибшего объявили о подозрении.
По подозрению в убийстве 23-летнего бойца батальона "Донбасс-Украина" Константина Казакова задержаны двое его сослуживцев. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя военного прокурора Харьковского гарнизона Владислава Зубко.
"Подозреваемые задержаны. Это его сослуживцы. Им предъявлено уведомление о подозрении по ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц) УК Украины. Сегодня планируем направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал Зубко.
По его словам, подозреваемые признали свою вину. Мотивы убийства еще не установлены, однако известно, что конфликт произошел, когда все трое были в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, тело военнослужащего было обнаружено в канализационном коллекторе в г.Лозовая Харьковской области. По данному факту полиция начала расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины".
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Общество
01.08.2018 10:08