В Житомире разыскивают преступника, сбежавшего при медицинском осмотре

20-летний Пузовиков был осужден за разбойное нападение.

В Житомире разыскивают преступника, сбежавшего при медицинском осмотре
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Фото: стоп-кадр видео

В Житомире во время обследования в областном медицинском консультативном центре сбежал осужденный. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Осужденный Пузовиков Артем Игоревич был доставлен в центр для обследования, так как жаловался на самочувствие. Он сбежал через окно туалета.

Фото: zt.npu.gov.ua

Разыскиваемому преступник 20 лет, он был осужден на 4 года за разбойные нападения, неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.

Приметы беглеца: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные. Носил бороду. Был одет в спортивный костюм.

Напомним, на прошлой неделе из колонии в Бердичеве сбежали двое заключенных. Незадолго до этого полиция задержала троих мужчин, сбежавших из колонии в Одессе.


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