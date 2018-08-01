Полиция подтвердила задержание пятерых подозреваемых в убийстве экс-бойца "Донбасса" Олешко

Четверых мужчин задержали в Запорожской области, еще одного - в Бердянске.

Полиция задержала пятерых мужчин по подозрению в убийстве бывшего бойца АТО, общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Об этом заявил первый замглавы криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми в городе Васильевка Запорожской области. Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Аброськин рассказал, что полиция разыскала в Бердянске автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья (из которого, вероятно, и совершили убийство). В результате введения в действие плана "Сирена" полицейские остановили автомобиль разыскиваемых."Мы установили, что четыре человека, находившиеся в нем, причастны к убийству жителя Бердянска. Параллельно в Бердянске был задержан еще один, пятый, подозреваемый. В настоящее время все пятеро задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщил Аброськин.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении указанного преступления.

Замглавы Нацполиции поблагодарил полицейских за проведенную работу, а также высказал благодарность гражданам, которые активно способствовали полиции.

Напомним, вчера в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя - бывшего бойца "Донбасса" Виталия Олешко. От полученных ран Олешко скончался. Информация о задержании подозреваемых появилась в социальных сетях вчера вечером, однако полиция подтвердила задержание только сегодня утром.

Кроме того, накануне в Харьковской области было обнаружено тело еще одного бойца "Донбасса" - на территории военной части в Лозовой.