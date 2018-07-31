В Германии из-за жары не хватает бутылок для пива

В ближайшие дни в стране ожидается до +39°С.

В Германии из-за жары не хватает бутылок для пива
Фото: Worldbeer.org

Июнь в Германии был на 2,4 градуса жарче средних показателей, июль - на 3 градуса, что стало причиной значительного роста продаж пива.

"Успешные продажи привели к проблеме - у многих производителей пива закончились бутылки. Пивоварни призвали людей возвращать пустые бутылки как можно скорее", - передает ВВС.

В Германии покупатели при покупке напитков платят за стеклянные бутылки небольшой депозит, который можно получить обратно при возвращении бутылки в магазин.

Многие пивоварни используют собственные фирменные бутылки, которые важно заменить.

"Нам нужна ваша помощь. Перед тем, как поедете в отпуск, пожалуйста, быстро принесите ваши бутылки в магазин", - обратилась к любителям пива пивоварня Moritz Fiege на своей странице в Facebook.

В немецкой ассоциации пивоваров подтвердили, что в этом году нехватка бутылок "особенно заметна".

В ближайшие дни в Германии ожидается до +39°С. Возможно, температура воздуха побьет общий рекорд всех времен в +40,3°С.

Как сообщалось, в июле по всему миру зафиксировали 118 температурных рекордов.


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