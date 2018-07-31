Стали известны подробности об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко

Днем 31 июля в Бердянске (Запорожская область) был убит местный активист, участник АТО Виталий «Сармат» Олешко.

43-летний Олешко был добровольцем батальона Донбасс Национальной гвардии Украины, кавалером ордена За мужество 3-й степени. Его застрелили в упор во дворе собственной гостиницы.

НВ собрало все, что известно о дерзком преступлении.

Выстрелы при свете дня

Убийство было совершено около 12:30 на улице Восточной в Бердянске – прямо на глазах у жены Виталия Олешко и его друзей. Убийца зашел во двор небольшой гостиницы, построенной Олешко.

О подробностях произошедшего рассказал Андрей Маджаров, ветеран АТО и друг погибшего, ставший свидетелем произошедшего.

«Только что застрелили Сармата [позывной Виталия Олешко]. В спину из двуствольной винтовки. У меня на глазах, можно так сказать. Подошел со спины какой-то бородатый непонятный… смертник, выстрелил два раза», — говорит Маджаров на видео, снятом им вскоре после того, как произошло убийство.

Олешко умер на месте, до приезда медиков.

По данным местного сайта Бердянск 24, через несколько часов после убийства полиции удалось найти автомобиль Таврия, на котором вероятно приехал и скрылся преступник.

«Таврия темно-вишневого цвета найдена на улице Ямбольской неподалеку детского сада №41. Это в нескольких кварталах от места убийства Виталия Олешко. Автомобиль пустой», — сообщает Бердянск 24.

Данные полиции

Для поиска и поимки убийцы полиция ввела оперативный план Сирена на территории двух областей – Запорожской и Донецкой.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством Запорожской полиции. Расследование преступления взято под контроль руководством Национальной полиции Украины.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Что известно о Виталии Олешко

Олешко, известный в Бердянске также по своему позывному «Сармат», был местным предпринимателем. В 2013-2014-м годах он поддержал Евромайдан, был активистом самообороны Бердянска.

С началом АТО добровольцем поехал на восток Украины в составе добровольческого батальона Нацгвардии Донбасс. Участвовал в военных действиях в Попасной, Лисичанске, Иловайске.

После Иловайского котла в конце августа 2014-го попал в плен, где провел почти полгода – домой в Бердянск Олешко вернулся лишь в феврале 2015-го.

Был награжден орденом За мужество III степени 23 марта 2015 года.

В последующие годы Олешко был известен как местный активист, участник локальных инициатив по борьбе с коррупцией.

Так, в апреле 2018 года он был одним из инициаторов митинга за отставку Константина Брыля — председателя Запорожской облгосадминистрации.

Кроме того, Олешко требовал от Запорожского облсовета принять обращение к Верховной Раде о снятии неприкосновенности с народного депутата, бердянского предпринимателя Александра Пономарева (парламентская группа Воля народа).

О давнем конфликте Олешко с Пономаревым после убийства Сармата рассказал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, о неприязненных отношениях погибшего с бизнесменом в городе знали многие.

«Он всем рассказывал о своем конфликте с местным олигархом Александром Пономаревым, владельцем РоSSийско-украинского научно-производственного предприятия Агринол. Пономарев и Агринол контролируют Бердянск, они контролируют всю власть, и очевидно, имеют связи в криминальном мире. Бердянск — маленький город, тех, кто смеет выступать против власти — единицы, и Олешко был одним из самых активных и дерзких», — пишет Бутусов.

Об этом конфликте после убийства на своей странице в Facebook упомянул и Семен Кабакаев, координатор группы Стоп Террор.