Киевлян предупреждают о смоге в ближайшие четыре дня

Вдоль крупных автомобильных развязок скапливается диоксид азота и формальдегид.

30-31 июля и в первые дни августа погода в Киеве способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха, то есть благоприятна для возникновения смога. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным постов наблюдения обсерватории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 предельных среднесуточных концентраций в районах площадей Бессарабской и Демеевская; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л.Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.

Антициклональный характер погоды - высокая дневная температура и ночные задерживающие слои воздуха - продержатся в в Киеве по меньшей мере до 3 августа.