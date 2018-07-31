Киевлян предупреждают о смоге в ближайшие четыре дня

Вдоль крупных автомобильных развязок скапливается диоксид азота и формальдегид.

Киевлян предупреждают о смоге в ближайшие четыре дня
Фото: Макс Требухов

30-31 июля и в первые дни августа погода в Киеве способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха, то есть благоприятна для возникновения смога. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным постов наблюдения обсерватории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 предельных среднесуточных концентраций в районах площадей Бессарабской и Демеевская; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л.Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.

Антициклональный характер погоды - высокая дневная температура и ночные задерживающие слои воздуха - продержатся в в Киеве по меньшей мере до 3 августа.

Напомним, при повышении температуры воздуха выше +28 градусов в Киеве вводится запрет на въезд крупногабаритного грузового транспорта.


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