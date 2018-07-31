В Киеве растет количество пострадавших от отравления шаурмой (обновлено)

Полиция изъяла оборудование торговой точки и проводит экспертизу продуктов.

Национальна полиция в Киеве расследует массовое отравление людей шаурмой. Как сообщает пресс-служба региональной полиции, в больницы с симптомами пищевого отравления обратились уже 16 человек.

В дежурную часть Днепровского управления полиции вчера в течение дня поступили сообщения врачей из разных инфекционных отделений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями. Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения, одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

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Полиция начала расследование по ст. 325 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвражению инфекционых заболеваний и массовых отравлений. Правоохранители изъяли продукцию и оборудование торговой точки, назначены экспертизы продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Обновление. По состоянию на вечер вторника, 31 июля, количество людей, обратившихся к врачам с симптомами отравления, достигло 30, новые больные продолжают поступать. Об этом написала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

По словам медика, клинические симптомы указывают на сальмонеллез, результаты анализов больных еще не обнародовали.

Напомним, ранее в июле в детском летнем лагере "Ястребок" в Донецкой области были госпитализированы 94 человека, включая 79 детей. У 56 пострадавших поставлен диагноз "дизентерия".